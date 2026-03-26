Nazi-Influencerin mit Rock und Zöpfen auf Demo: "Würde nicht behaupten, dass ich rechtsextrem bin"
Cottbus - Viele Menschen sind zunehmend unzufrieden und geben immer häufiger ihre Stimme der AfD. In seiner Doku "Wie geht's Deutschland?" beschäftigt sich Journalist Paul Ronzheimer (40) damit, wie rechts die neue Mitte ist, und trifft dabei unter anderem auch auf junge Rechtsradikale wie Lilly Baginski.
Die Blondine, die ihre Haare zu zwei Zöpfen geflochten hat und einen langen weißen Rock trägt, läuft im brandenburgischen Cottbus auf der von der Partei "Die Heimat" (ehemals NPD) organisierten Gegendemo zum "Christopher Street Day".
Auf Social Media propagiert sie ein patriotisches Frauenbild, postet nationalistische Inhalte. Ihre Zielgruppe: junge Frauen und Teenager. "Ich würde nicht behaupten, dass ich rechtsextrem bin. Ich würde das [ihre Handlungen, Anm. d. Redaktion] auch nicht als rechtsextremistisch beschreiben, sondern als nationalistisch", erzählt Baginski Ronzheimer.
Dabei hat das Bundesverfassungsgericht die Partei "Die Heimat" als verfassungsfeindlich eingestuft, der Verfassungsschutz sogar als gesichert rechtsextrem.
Fragwürdig erscheint auch ihr äußeres Erscheinungsbild. Die geflochtenen Zöpfe waren im Bund deutscher Mädel zur Zeit des Nationalsozialismus stark verbreitet. Bei den Jungen Nationalisten ist die Frisur bei Frauen ein informelles Erkennungszeichen.
Für Baginski sind die Zöpfe reiner Zufall: "Das hat nichts mit meiner Weltanschauung zu tun. Ich finde das nur schön."
Leonie Plaar kommt aus einer AfD-Familie
Während seiner Recherche zur rechten Mitte begegnet Ronzheimer Leonie Plaar. Sie kommt laut eigenen Angaben aus einer AfD-Familie, hat auch ein Buch zu ihrer Geschichte geschrieben. Bis auf ihre Mutter seien fast alle enge Verwandte überzeugte Wähler oder sogar Mitglieder der blauen Partei.
Vor einiger Zeit hat sich Plaar vollständig von ihrer Familie distanziert, unter anderem auch deshalb, weil sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. Seit einer Weile lebt die Historikerin gemeinsam mit ihrer Freundin in Düsseldorf. "Ich habe mich für meine eigene Sicherheit entschieden, dass meine Familie meine neue Adresse nicht mehr bekommen wird", erzählt sie dem Reporter.
Ronzheimer kann Plaars Entscheidung gut nachvollziehen. Schließlich ist er selbst homosexuell und lebt mit seinem Partner zusammen.
Die ganze Folge der SAT.1-Reportage seht Ihr ab sofort bei Joyn.
Titelfoto: Sat.1