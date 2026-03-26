Nazi-Influencerin mit Rock und Zöpfen auf Demo: "Würde nicht behaupten, dass ich rechtsextrem bin"

Cottbus - Viele Menschen sind zunehmend unzufrieden und geben immer häufiger ihre Stimme der AfD. In seiner Doku "Wie geht's Deutschland?" beschäftigt sich Journalist Paul Ronzheimer (40) damit, wie rechts die neue Mitte ist, und trifft dabei unter anderem auch auf junge Rechtsradikale wie Lilly Baginski.

Paul Ronzheimer (40) begegnet auf einer Demo in Cottbus der jungen Influencerin Lilly Baginski (r.). Sie spricht sich gegen LGBTQ+ aus. © Sat.1

Die Blondine, die ihre Haare zu zwei Zöpfen geflochten hat und einen langen weißen Rock trägt, läuft im brandenburgischen Cottbus auf der von der Partei "Die Heimat" (ehemals NPD) organisierten Gegendemo zum "Christopher Street Day".

Auf Social Media propagiert sie ein patriotisches Frauenbild, postet nationalistische Inhalte. Ihre Zielgruppe: junge Frauen und Teenager. "Ich würde nicht behaupten, dass ich rechtsextrem bin. Ich würde das [ihre Handlungen, Anm. d. Redaktion] auch nicht als rechtsextremistisch beschreiben, sondern als nationalistisch", erzählt Baginski Ronzheimer.

Dabei hat das Bundesverfassungsgericht die Partei "Die Heimat" als verfassungsfeindlich eingestuft, der Verfassungsschutz sogar als gesichert rechtsextrem.

Fragwürdig erscheint auch ihr äußeres Erscheinungsbild. Die geflochtenen Zöpfe waren im Bund deutscher Mädel zur Zeit des Nationalsozialismus stark verbreitet. Bei den Jungen Nationalisten ist die Frisur bei Frauen ein informelles Erkennungszeichen.

Für Baginski sind die Zöpfe reiner Zufall: "Das hat nichts mit meiner Weltanschauung zu tun. Ich finde das nur schön."