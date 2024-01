Angeheizt durch falsche "Fakten" vom Chef: 850 Pegida-Anhänger ziehen durch Dresden

Dresden - Pegida hat es nicht mehr einfach in Dresden : Am heutigen Montagabend versammelten sich laut Sicherheitskreisen rund 850 Anhänger der rechtsextremen Bewegung auf dem Dresdner Neumarkt, rund 550 Demonstranten protestierten dagegen. Das brachte gleich mehrere Redner aus dem Konzept.

Auf dem Dresdner Neumarkt versammelten sich laut Sicherheitskreisen knapp 850 Pegida-Anhänger. © xcitepress/Finn Becker

Zwei Gitterreihen trennten am Abend den Neumarkt: Auf der einen Seite Pegida, auf der anderen die Gegendemo und dazwischen ein paar Meter Pufferzone.



Die Sprechchöre hielt beides nicht auf und so stockte Pegida-Versammlungsleiter Wolfgang Taufkirch mehrfach, als er beispielsweise zur Abschaffung der parlamentarischen Demokratie aufrief und auf das Grundgesetz schimpfte.

Auch Pegida-Boss Lutz Bachmann (51) legte in seiner Rede Pausen ein. In dieser verbreitete er unter anderem die in Neonazi-Kreisen beliebte Legende, dass über 100.000 Menschen bei der Bombardierung Dresdens ihr Leben verloren hätten. Eine Historikerkommission hatte jedoch herausgefunden, dass es rund 25.000 waren.

Anschließend zog die Demonstration über die Wilsdruffer Straße, Pirnaischen Platz und wurde auf dem Dr.-Külz-Ring von der Gegendemo begleitet.