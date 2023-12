Pegida in Dresdner Altstadt: Mehr als 500 Polizisten sichern Demos, lösen Sitzblockade auf

Dresden - Einen Tag nach dem AfD-Sieg bei der OB-Wahl in Pirna versammelten sich am Montagabend etwas mehr als 1000 Demonstranten auf dem Schloßplatz: Sie waren dem gemeinsamen Aufruf der rechtsesxtremistischen Pegida und des sogenannten Montagsprotestes gefolgt.

Die Pegida-Demonstration auf dem Schloßplatz wurde von einem Großaufgebot der Polizei abgesichert. © xcitepress/Finn Becker

Als Hauptredner war der Chef er sächsischen AfD, mittlerweile auch vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsetxremistisch eingeschätzt, Jörg Urban (59) zu Gast. Das rief insgesamt rund 800 Gegendemonstranten und ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan.

Auf der Treppe zur Brühlschen Terrasse hatte sich die Kundgebung von "Herz statt Hetze" schon vor Pegida eingefunden, unter ihnen auch der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (52, FDP). Er wolle in der besinnlichen Vorweihnachtszeit keine rechte Propaganda, stellte das Stadtoberhaupt am Rande der Gegendemo klar.

Neben Herz statt Hetze hatte auch "Hope - Fight racism" einen Protestzug vom Alaunpark aus angezeigt, wollte ursprünglich über die Augustusbrücke ebenfalls zum Schloßplatz. Die Demonstranten durften aber nur nur bis zum Neustädter Markt, dort dann den Pegida-Demozug begleiten.

Auf dieser Versammlung war der Oberbürgermeister jedoch unerwünscht, das Bündnis machte ihn in einem Statement mit verantwortlich für die rechtsextremen Auswüchse in Dresden.

Kritik am Rathaus kam auch von "Herz statt Hetze": "Dass die Demo auch an der Synagoge vorbeizieht, ist unterirdisch", so Sprecherin Rita Kunert (61).