Dax-Abstieg bei Porsche: Hat es Auswirkungen auf das Geschäft?

Stuttgart - Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE sieht im nahenden Abstieg aus dem deutschen Leitindex Dax in den Mittelwerteindex MDax primär ein technisch getriebenes Ereignis.

Die Aktie der Porsche SE hat an Wert verloren und rutscht nun in den MDax ab. © Marijan Murat/dpa

Das teilte ein Sprecher des Unternehmens aus Stuttgart auf Anfrage am Donnerstag mit. "Die Zugehörigkeit zu einem Index verändert nicht die fundamentale Stärke eines Unternehmens und hat keine Auswirkungen auf Geschäftsmodell, Strategie oder Finanzkraft", ergänzte der Sprecher.

Die Porsche SE bleibe demnach eines der größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands mit langfristigem Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx hatte am Mittwochabend im schweizerischen Zug mitgeteilt, dass der Baukonzern Hochtief zum 22. Juni die Porsche SE im Dax verdrängt. Der Aufstieg von Hochtief kommt nach Ansicht von Experten nach einem starken Lauf der Aktie in den vergangenen Monaten nicht überraschend.

Das Unternehmen profitiert demnach unter anderem vom Boom bei Rechenzentren, von Milliarden-Infrastrukturprogrammen sowie steigenden Verteidigungsausgaben in vielen Ländern.