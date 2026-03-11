Teure US-Zölle und stockende China-Geschäfte: Porsche meldet Gewinneinbruch und kündigt Stellenabbau an

Das Ergebnis nach Steuern brach bei Luxusautobauer Porsche 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein.

Von Julian Weber, Marco Engemann, Jonas Reihl Stuttgart - Luxusautobauer Porsche hat mit starkem Gegenwind zu kämpfen: Das Ergebnis nach Steuern brach 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein, wie der Konzern mitteilte. 2024 hatten die Stuttgarter unter dem Strich noch fast 3,6 Milliarden verdient. Der Umsatz sank im vergangenen Jahr um fast ein Zehntel auf rund 36,3 Milliarden Euro.

Luxusautobauer Porsche steht wirtschaftlich unter Druck. © Jan Woitas/dpa Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sportwagenbauers Porsche 2025 größtenteils aufgezehrt. Hinzu kamen stockende Geschäfte in China und deutlich weniger Anklang der Elektro-Modelle des Unternehmens als erwartet. Ex-Porsche-Chef Oliver Blume hat daher vor seinem Abgang noch die Strategie umgekrempelt - mehr Verbrenner im Angebot sollen wieder Schub geben. Doch die Kehrtwende kostet erst einmal richtig Geld. Allein dafür fielen rund 2,4 Milliarden Euro an. Zusätzlich belasteten die Abwicklung der Batterie-Tochter mit rund 700 Millionen Euro - und die US-Zölle mit etwa demselben Betrag. Insgesamt macht das demnach Sonderkosten von rund 3,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn sackte um 92,7 Prozent auf 413 Millionen Euro ab. Im Autogeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen - lag der operative Gewinn sogar lediglich bei 90 Millionen Euro. 2024 waren es noch rund 5,3 Milliarden Euro, wie aus der Bilanz der Konzernmutter Volkswagen hervorgeht. Porsche Weitere massive Einsparungen bei Porsche: Neues Zukunftspaket geplant "Die globalen Herausforderungen und die Neuausrichtung des Unternehmens haben das Ergebnis 2025 belastet. Auch 2026 werden unsere Maßnahmen zur Rekalibrierung einmalige Ergebniseffekte in hoher dreistelliger Millionenhöhe haben", teilte Finanzchef Jochen Breckner mit. Das nehme man in Kauf, um die Widerstandsfähigkeit von Porsche zu stärken.

Porsche will mit neuer Strategie wieder in die Erfolgsspur - und kündigt Stellenabbau an