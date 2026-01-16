Absatzkrise in fast allen Weltregionen: Porsche zieht Bilanz

Stuttgart - Die Verkaufszahlen bei Porsche sehen mau aus. Insbesondere in China geht es deutlich abwärts. Aber auch in anderen Märkten kommen die luxuriösen Sport- und Geländewagen nicht mehr so gut an.

Die Lage des Sportwagenbauers Porsche in China hat sich im vergangenen Jahr verschärft. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

2025 verkauften die Schwaben dort gut 41.900 Fahrzeuge. Das waren rund 26 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Es handelt sich um den vierten Rückgang in Folge. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 hatte die VW-Tochter noch fast 95.700 Sport- und Geländewagen in der Volksrepublik abgesetzt.

Als wesentliche Gründe für den erneuten Rückgang in China nannte Porsche die herausfordernden Marktbedingungen und einen harten Wettbewerb, vor allem bei E-Modellen.

Der frühere Porsche-Chef Oliver Blume hatte im vergangenen Jahr mehrfach betont, dass der Markt für Luxusprodukte in der Volksrepublik förmlich zusammengebrochen sei.

Mit Wachstum rechnete Blume kurz vor seinem Abtritt nicht. Einer der Gründe dafür ist die Kaufzurückhaltung wohlhabender Chinesen, bei denen das Geld wegen der Immobilienkrise nicht mehr so locker sitzt.

Seit Anfang Januar ist Michael Leiters neuer Porsche-Chef, Blume konzentriert sich auf die Führung der Konzernmutter Volkswagen.