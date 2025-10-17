Oliver Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden

Stuttgart - Manager Oliver Blume (57) soll als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden.

Oliver Blume (57) ist auch Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG. © dpa | Michael Kappeler

Das Präsidium des Aufsichtsrats habe den Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt, Gespräche mit ihm über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilten.

Ein möglicher Zeitpunkt wurde nicht genannt. Blume bleibe weiterhin VW-Chef, hieß es.

Als möglicher Nachfolger steht nach Unternehmensangaben der frühere McLaren-Chef Michael Leiters zur Verfügung. Mit ihm würden Verhandlungen aufgenommen.

Der promovierte Maschinenbauer Leiters war früher 13 Jahre bei Porsche und vor seinem Engagement bei McLaren bei Ferrari.