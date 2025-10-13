Porsche macht Ernst: Gespräche zu Verschärfung des Sparkurses geführt

Stuttgart - Der Sportwagenbauer Porsche und der Betriebsrat haben erste Gespräche über eine Verschärfung des Sparkurses bei den Schwaben geführt. Bereits Anfang des Jahres seien Sofortmaßnahmen beschlossen worden, um Personalkosten für das laufende Jahr zu senken, teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Porsche befindet sich in schwierigem Fahrwasser. Jetzt will sich das Unternehmen für die Zukunft rüsten. © Peter Kneffel/dpa

Damals sei schon angekündigt worden, Gespräche über ein Zukunftspaket aufzunehmen.

"Mit diesem soll Porsche mittel- und langfristig noch effizienter aufgestellt werden", hieß es. In den Gesprächen gehe es um unterschiedlichste Ansätze und das klare Ziel, Porsche zukunftsfest zu machen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dürfte neben weiteren Stellenstreichungen auch die Beschäftigungssicherung zur Debatte stehen. Sie gilt bis Ende Juli 2030.

Der Betriebsrat würde sie gerne verlängern. Im Management soll es allerdings Überlegungen geben, sie auslaufen zu lassen. Die Porsche-Sprecherin: "Die Gespräche führen wir respektvoll, auf Augenhöhe und vertraulich. Das Ergebnis kommunizieren wir zu gegebener Zeit."