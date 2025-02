Ex-RAF-Terroristin klagt über Bedingungen im Knast: Klette darf nicht allein aufs Klo

Daniela Klette (66) wurde am 26. Februar 2024 in Berlin verhaftet. (Archivbild) © Uli Deck/dpa

Vor dem Prozess gegen Klette forderte ihre Verteidigung ein faires Verfahren. "Frau Klette soll nicht besser oder schlechter gestellt werden als irgendeine andere angeklagte Person", so Theune.

Angesichts bisheriger Erfahrungen ist die Verteidigung skeptisch, ob das gelingt. Nach Schilderung ihres Anwalts erfährt Klette in der Untersuchungshaft eine gesonderte Behandlung.

So darf die 66-Jährige laut Theune nicht allein zur Toilette. Es würden immer wieder Besuchsverbote ausgesprochen, Briefe unterlägen teils der Kontrolle. Seit einem halben Jahr dürfe Klette keinen Sport mehr machen.

Bei den anstehenden Transporten zu den Prozessterminen solle seine Mandantin nach dem Willen der Bundesanwaltschaft immer an Händen und Füßen gefesselt werden und Spezialeinsatzkräfte mit Maschinengewehren sollen sie jeweils begleiten.

"All das sind Maßstäbe, die in einem normalen Raubverfahren niemals vorkommen würden. Natürlich hat sie die Befürchtung, dass sich diese Sonderbehandlung auch bei der Strafe auswirken wird", so Theune.