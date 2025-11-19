Nächste Wende im Klette-Prozess: Staatsanwaltschaft stellt mehrere Verfahren ein

Berlin/Verden - Fünf Raubüberfälle werden im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette (67) nicht weiter verhandelt. Die Verfahren wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt, wie das Landgericht Verden mitteilte.

Zum Aufatmen ist es wohl noch zu früh, aber das Gericht hat jetzt fünf Raubüberfälle aus dem Verfahren gegen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (67) gestrichen. © Sina Schuldt/dpa

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll damit Zeugen eine mögliche Aussage vor Gericht erspart werden.

Konkret geht es um Überfälle in Northeim, Celle, Stade in Niedersachsen, Elmshorn in Schleswig-Holstein sowie Löhne in Nordrhein-Westfalen. Die einzelnen Verfahren würden bei einer Verurteilung nicht wesentlich ins Gewicht fallen, hieß es dazu als Begründung von dem Gericht.

Am bisherigen Zeitplan soll sich für den Prozess in diesem Jahr dadurch nichts ändern, wie es im kommenden Jahr weitergeht, ist noch offen. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Daniela Klette steht seit März vor Gericht, weil sie gemeinsam mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg (57) und Ernst-Volker Staub (71) zwischen 1999 und 2016 mehrere Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen haben soll.