Klette hinter Gittern, aber wo stecken die Komplizen Garweg und Burkhard?

Berlin/Hannover - Die Fahnder bleiben den mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg (57) und Ernst-Volker Staub (71) hartnäckig auf der Spur. Fast wöchentlich gingen neue Hinweise auf die Gesuchten ein, die Fahndung laufe auch nach der Festnahme von Daniela Klette (67) im vergangenen Jahr unvermindert, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen mit.

Daniela Klette (67, l) wird seit über einem halben Jahr der Prozess gemacht, zu ihren Komplizen Ernst Volker Staub (71) und Burkhard Garweg (57, r.) gehen weiter Hinweise ein. © Sina Schuldt/dpa, -/Landeskriminalamt Niedersachsen/dpa

Angaben zur Anzahl und zum Inhalt der Hinweise machte die Behörde nicht - aus "einsatz- und fahndungstaktischen Gründen".

Die 67-Jährige steht seit März vor Gericht, nachdem sie im Februar 2024 in Berlin festgenommen wurde. Sie soll gemeinsam mit ihren mutmaßlichen Komplizen Garweg und Staub zwischen 1999 und 2016 mehrere Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Dabei soll die Bande mehr als 2,7 Millionen Euro erbeutet haben.

Diese Taten hatten keinen terroristischen Hintergrund. Zuvor sollen die drei der sogenannten dritten RAF-Generation angehört haben, die bis Anfang der 1990er Jahre Anschläge verübte und Menschen tötete. Von Garweg und Staub fehlt bislang so gut wie jede Spur.

Allerdings soll sich der 57-Jährige per Brief aus dem Untergrund gemeldet haben. Anfang März hatte die linke Zeitung "nd", die früher "Neues Deutschland" hieß, nach eigener Darstellung "einen Brief von Burkhard Garweg" veröffentlicht: "Für mich ist die Geschichte der RAF auch eine Geschichte strategischer und taktischer Fehler", heißt es in dem Schreiben.

Die Authentizität des Briefes ließ sich von der Deutschen Presse-Agentur allerdings zunächst nicht überprüfen. Gefordert wird darin auch die Freilassung Klettes.