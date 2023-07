Per Haftbefehl gesucht: Polizei nimmt Reichsbürger in Wohnung fest

Gotha - In Gotha hat die Polizei am Donnerstagabend einen sogenannten Reichsbürger festgenommen.

Der Gesuchte war schon länger im Visier der Beamten. Nun konnte er verhaftet werden. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Wie die Beamten erklärten, konnte der seit Längerem per Haftbefehl gesuchte Mann in einer Wohnung in Gotha verhaftet werden.

Hierbei hatten die Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Gera sowie der Bereitschaftspolizei Thüringen die Wohnungseingangstür mit Zwang geöffnet, da der Gesuchte auf mehrfaches Klingeln und Klopfen nicht reagierte.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen, heißt es.