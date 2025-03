Reichsbürger-Prozess: Angeklagter nennt angebliche Umsturzpläne "Schmarrn"

Heinrich der XIII. Prinz Reuß (73) soll der Kopf einer mutmaßlichen rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung sein. © Boris Roessler/dpa

Die Bundesanwaltschaft wirft den neun in Frankfurt Angeklagten vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben.

Ziel sei gewesen, die bestehende Staatsordnung gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen.

Mit zwei parallel laufenden Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer in dem Komplex verantworten. Bis zum Urteil gilt für die Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Der Prozess in Frankfurt wird am 22. April fortgesetzt.

Sogenannte "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an. Die Szene ist sehr heterogen, ein Teil wird dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet.