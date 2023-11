"Reichsbürger"-Tagung in Hotel: Gemeinde setzt Zeichen

Wemding - Sogenannte Reichsbürger tagen seit Freitag in einem Hotel in der schwäbischen Kleinstadt Wemding im Nördlinger Ries.

Bürger versammeln sich vor Wemding um gegen das Treffen der sogenannten "Reichsbürger" zu demonstrieren. © Jason Tschepljakow/dpa

An einer Gegendemonstration, zu der die Stadt aufgerufen hatte, nahmen am Samstag rund 300 Menschen teil, wie die Polizei mitteilte. Es habe keine Zwischenfälle gegeben.

"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" bundesweit etwa 23.000 Menschen zu.

Zu dem dreitägigen "Zukunftskongress Deutschland" in Wemding (Landkreis Donau-Ries) hatten die Sicherheitsbehörden - ähnlich wie schon zu den ersten beiden Veranstaltungen dieser Art in Thüringen - etwas über 100 Teilnehmer erwartet. Ein Polizeisprecher nannte am Samstag keine Zahlen und verwies darauf, die Veranstaltung in dem Hotel sei nicht öffentlich.

Bei Kontrollen vor dem "Reichsbürger"-Treffen seien keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. In Wemding habe es Besorgnis gegeben. Die Polizei zeige Präsenz, auch Bereitschaftspolizei sei vor Ort, sagte der Sprecher.