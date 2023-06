Ab in die Sonne - aber nicht zu jedem Preis! So kannst Du bei der Urlaubsplanung bares Geld sparen

Dresden - Zählt Ihr auch schon die Tage, bis es endlich in den Urlaub geht? In drei Wochen starten in Sachsen die Sommerferien. Ach, Du hast noch gar keinen Urlaub gebucht? Dann solltest Du dich beeilen, denn in diesem Sommer Jahr lassen sich keine großen Last-Minute-Schnäppchen machen. Eine hohe Urlaubsnachfrage nach der Pandemie stößt auf geringere Kapazitäten. Doch es gibt sie noch - Reisen zu fairen Preisen: Wie Du billig weg und wo Du günstig unterkommen kannst!

Gelernt ist gelernt. Wie zu Coronazeiten wollen auch in diesem Sommer die meisten Deutschen Urlaub im eigenen Land machen - zumeist an der Ost- oder Nordsee.

"Last Minute ist dieses Jahr 30 bis 40 Prozent teurer als vor Corona", weiß Reiseexperte Mario Zieroth (54) vom Reise Center Dresden am Dresdner Schillerplatz.

Deshalb rät Reiseexperte Zieroth zu Ferien in Urlaubsregionen auf dem Festland statt auf Ferieninseln - also Costa Brava statt Balearen und Kanaren oder Peloponnes statt Kreta.

Wer zum Beispiel in seiner Balkonkabine auf "Mein Schiff 2" ab/an Barcelona neun Tage quer durchs Mittelmeer schippern will, zahlt aktuell 1399 Euro p.P./Doppelbelegung. "Das sind 200 Euro Ersparnis", sagt TUI Cruises Sprecherin Sabine Lüke (42).

• Tipp 1: Gegen den Trend reisen



Angebot und Nachfrage treiben die Preise. Wo die Hotels letzten Sommer gut gefüllt waren, sind die Preise gestiegen. Wie wäre es statt mit Korfu mal mit Albanien gleich gegenüber im Ionischen Meer? Preisersparnis: bis zu 50 Prozent.

• Tipp 2: Flexibel sein

Das gilt für Reiseziel, Reisezeitraum, Reisedauer, Abflughafen und Ansprüche gleichsam. Die letzte Woche der Schulferien ist oft die günstigste. Wenn eine 14-Tage-Reise ausgebucht ist, gibt's manchmal noch eine Zehn-Tage-Variante zum selben Ziel. Abflüge unter der Woche sind meistens günstiger als kurz vorm Wochenende und in Nachbarbundesländern, wenn dort die Ferien schon vorbei sind. Auch wer bei der Hotelkategorie auf einen Stern verzichtet, spart. Und muss es immer all-inclusive sein?

• Tipp 3: Springen Sie über die Euro-Grenze

Keine Wechselkurse, keine Umtauschgebühren - keine Frage, die Einführung des Euro hat Urlaub in Europa einfacher gemacht. Aber auch teurer - zuletzt spürbar in Kroatien, wo im Januar der Euro die Kuna ablöste. Vor allem bei Camping oder Urlaub im Ferienhaus zahlt sich deshalb eine Grenzüberschreitung hinter die Euro-Zone aus - 20 Prozent geringere Nebenkosten sind drin! Also statt im österreichischen Burgenland einfach ein paar Kilometer weiter nach Ungarn fahren, statt in Sachsen zu bleiben, nach Tschechien gehen, statt Kroatien nach Slowenien reisen und auf Usedom statt an der deutschen an der polnischen Ostseeküste einchecken.

• Tipp 4: Preisvergleiche auf unterschiedlichen Geräten durchführen



Preise an Laptops, Notebooks und iPads sind manchmal bis zu 26 Prozent teurer als bei einer Buchung übers Smartphone und iPhone, ergaben Tests.

• Tipp 5: Im Schnäppchenfieber kühlen Kopf bewahren

Erscheint ein per WhatsApp verschicktes Urlaubsangebot zu verlockend, um wahr zu sein, dann ist es meist auch nicht wahr. Schnäppchenjäger sind beliebte Opfer von Urlaubsbetrügern im Netz. Dann gilt: Finger weg und weitersuchen.