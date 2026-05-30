Brenner dicht, aber Straßen frei: Experten überrascht von ruhiger Lage

Matrei am Brenner - Kurz vor der Sperre der Brenner-Route am Samstag im österreichischen Bundesland Tirol berichtet der Autofahrerclub ÖAMTC über eine überraschend entspannte Verkehrslage. "Es ist im Moment ruhiger als sonst", sagte ein Sprecher mit Blick auf Pfingst-Reisewochenenden in den Vorjahren.

Die angekündigten Mega-Staus bleiben bisher aus. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Die Stau-Experten des ÖAMTC hatten damit gerechnet, dass viele Reisende versuchen würden, Tirol noch Samstagfrüh zu durchfahren, kurz bevor die Sperre am Vormittag in Kraft tritt.



Wegen einer Demonstration gegen die Verkehrsbelastung am Brenner-Pass sind die wichtige Alpenüberquerung und die Brenner-Autobahn (A 13) in Österreich von 11 Uhr bis 19 Uhr für Autos und Motorräder nicht befahrbar.

Auch lokale Ausweichrouten sind gesperrt. Auf der italienischen Seite des Grenzpasses gilt die Sperre von 10.30 Uhr bis 20 Uhr. In der betroffenen Region sind in dieser Zeit Fahrten nur für den Ziel- und Quellverkehr erlaubt.

