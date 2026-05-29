Brenner-Sperre am Samstag: Bayern rüstet sich für Mega-Stau

München/Rosenheim - Polizei, Landratsämter, Rettungsdienste und die Autobahn GmbH bereiten sich vor der Totalsperrung der Brennerautobahn auf massive Verkehrsprobleme vor. "Es wird kein Durchkommen geben", warnte Josef Seebacher von der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes.

Tausende Bewohner um die Brennerautobahn A13 protestieren am Samstag gegen Lärm, Feinstaub und andere Beeinträchtigungen durch den immer weiter wachsenden Verkehr. © Sven Hoppe/dpa

Sollte es in Tirol zu Überlastungen der Autobahn im Inntal kommen, könnte das österreichische Bundesland den Verkehr an den Grenzübergängen dosieren und nur blockweise durchlassen – als Folge drohen dann massive Staus auf der deutschen Seite.

In einem Eskalationsszenario könnten Autofahrer dann auf der A93 Richtung Kiefersfelden, aber auch auf der A8 Richtung Walserberg von der Autobahn heruntergeleitet und zurückgeschickt werden.

Die Experten warnen auch vor einem Ausweichen nach Westen bei Bregenz am Bodensee. Auch dort könnte der Verkehr dosiert werden.

Der Rat: Am Samstag nicht Richtung Brenner fahren - und auch andere Alpenpässe und sogar Ausflüge in die Region meiden.

"Keine zwingend notwendigen Fahrten im Süden Bayerns; wenn möglich, verlegen Sie Ihre Fahrten auf einen anderen Tag", heißt es beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd.