Brenner-Sperre am Samstag: Bayern rüstet sich für Mega-Stau
Von Sabine Dobel
München/Rosenheim - Polizei, Landratsämter, Rettungsdienste und die Autobahn GmbH bereiten sich vor der Totalsperrung der Brennerautobahn auf massive Verkehrsprobleme vor. "Es wird kein Durchkommen geben", warnte Josef Seebacher von der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes.
Sollte es in Tirol zu Überlastungen der Autobahn im Inntal kommen, könnte das österreichische Bundesland den Verkehr an den Grenzübergängen dosieren und nur blockweise durchlassen – als Folge drohen dann massive Staus auf der deutschen Seite.
In einem Eskalationsszenario könnten Autofahrer dann auf der A93 Richtung Kiefersfelden, aber auch auf der A8 Richtung Walserberg von der Autobahn heruntergeleitet und zurückgeschickt werden.
Die Experten warnen auch vor einem Ausweichen nach Westen bei Bregenz am Bodensee. Auch dort könnte der Verkehr dosiert werden.
Der Rat: Am Samstag nicht Richtung Brenner fahren - und auch andere Alpenpässe und sogar Ausflüge in die Region meiden.
"Keine zwingend notwendigen Fahrten im Süden Bayerns; wenn möglich, verlegen Sie Ihre Fahrten auf einen anderen Tag", heißt es beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd.
Nicht nur die Autobahnen sind von der Demo betroffen
Die Blockade fällt mitten in die Pfingstferien von Bayern und Baden-Württemberg sowie ans Ferienende in Sachsen-Anhalt.
Sollte es zu den befürchteten Mega-Staus kommen, könnte es für Rettungskräfte – zusätzlich zu den sonstigen Einsätzen – auch die Versorgung von Autoreisenden mit Wasser und weiteren Hilfen nötig werden.
Dafür seien unter anderem BRK-Motorräder vorgesehen, da sie auch bei schwieriger Verkehrslage durchkommen können. Grund für die Brenner-Sperre ist eine Demonstration.
Die 15.000 Bewohner des Wipptales, von denen viele in unmittelbarer Nähe von Autobahn und Bundesstraße leben, protestieren damit gegen Lärm, Feinstaub und andere Beeinträchtigungen im täglichen Leben durch den immer weiter wachsenden Verkehr.
Initiiert hat den Protest der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger. Auf österreichischer Seite ist von 11 Uhr bis 19 Uhr für Autos und Motorräder kein Durchkommen, auf italienischer Seite gilt die Sperre von 10.30 Uhr bis 20 Uhr. Lastwagen können bereits einige Stunden zuvor nicht mehr über den Alpen-Pass.
Nicht nur die Autobahn, sondern auch die Bundesstraße und Nebenstrecken sind in dieser Zeit für den Transitverkehr zu. Auch in Bayern gelten bei Stau in bestimmten Landkreisen Abfahrverbote von der Autobahn.
Titelfoto: 123RF/tini