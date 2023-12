Die besten Flughäfen der Welt: So schlecht schneidet Deutschland ab!

Das Ranking der besten Flughäfen der Welt veröffentlicht Airhelp seit 2015. © 123RF/TEA

An welchem Flughafen fühlt sich schon die Anreise nach Urlaub an? Das hat Airhelp jetzt in einem weltweiten Ranking untersucht. In die Bewertungsskala von 1 bis 10 wurden dabei Informationen über die Pünktlichkeit, die Kundenmeinung, die Läden und das Essen vor Ort einbezogen.

Der weltweit beste Flughafen ist demnach der Internationale Flughafen Maskat in Oman. Der bekommt 8,54 Punkte. Besonders das Essen und die Shopping-Möglichkeiten stechen hervor.

Auf Plätzen zwei und drei folgen der Flughafen Recife in Brasilien und der Flughafen in Kapstadt.

Ein erster europäischer Flughafen taucht erst auf Platz 21 auf: der Flughafen Bilbao in Spanien.

Deutschland schafft es mit dem Dortmunder Flughafen nur auf Platz 41.