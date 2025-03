Eheleute fliegen zum ersten Mal im Flugzeug: Als sie ihren Koffer öffnen wollen, trifft sie der Schlag

Die Reisenden hatten Glück. Denn in Japan gelten besonders strenge Gesetze. (Symbolbild) © PHILIP FONG / AFP

Erst als sie am Flughafen versuchten, "ihren" Koffer zu öffnen, weil sie sich nach Stunden in der Luft die Zähne putzen wollten, fiel die Verwechslung auf.

Weil die Zahlenkombination am Kofferschloss plötzlich nicht mehr stimmte, riefen die Rentner bei ihrer Tochter an. Und die empfahl auf das sogenannte Bag Tag, den Gepäckschein, am Koffer zu schauen.

Derweil versammelte sich die ganze Reisegruppe um das mysteriöse Gepäckstück. Als es Reiseleiter Heng schließlich gelang, den Koffer zu öffnen, folgte der Schock. Plötzlich lagen da 24 Kilogramm Marihuana.

Japan ist bekannt für seine strengen Antidrogengesetze. Bis zu zehn Jahre Haft sehen die Gesetze des Landes für Cannabis-Schmuggel vor.

Doch die Rentner hatten Glück, berichtete Herr Heng weiter. Sie wandten sich noch im Flughafen an die Polizei. Die Beamten glaubten ihnen. Das thailändische Paar konnte den Japan-Urlaub nach dem Schreck fortsetzen. "Wie können 24 Kilo Marihuana vom Flughafen Surat Thani ohne Kontrolle nach Bangkok gelangen? Und wie können 24 Kilo Marihuana ohne Kontrolle von Bangkok nach Tokio gelangen?", fragt sich der ratlose Reiseleiter bei Facebook.

In der Zwischenzeit wandte sich der Besitzer des Koffers an das Flughafenpersonal in Bangkok und gab an, dass sein Gepäck abhandengekommen sei. Vergeblich versuchte das Personal, die Rentner telefonisch zu erreichen.

Derweil machte sich der rechtmäßige Kofferbesitzer lieber aus dem Staub.