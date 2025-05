Nachweis, bitte! Das sind die neuen Regeln für den Mount Everest

Von wegen abgeschieden! Selbst auf dem höchsten Gipfel der Welt sind Reisegruppen angekommen. © Rizza Alee/AP/dpa

Laut einem Bericht der "New York Post" hat sich Nepal dazu entschieden, etwas gegen den zunehmenden Massentourismus im eigenen Land zu unternehmen.

So erfreuten sich die 8000er in ihrem Land, darunter auch der mit 8849 Metern höchste Berg der Welt - Mount Everest -, immer größerer Beliebtheit. Doch genau dieser Ansturm macht die Besteigung des Berges nicht gerade einfacher. So sind die teils engen Passagen wie der ikonische Hillary Step - eine 70 Grad steile Felskante, an der sich die Bergsteiger entlanghangeln müssen - nicht für derart viele Menschen gemacht.

Das führt dazu, dass sich an genau diesen Stellen ein Stau bildet. Und ehe man sich versieht, entsteht am höchsten Gipfel der Welt eine Schlange, wie man sie sonst nur bei Neueröffnungen in Kaufhäusern sieht. Doch genau diese Wartezeiten können für die Extremsportler fatale Folgen haben, da der Sauerstoff ab einer Höhe von 8000 Metern nicht mehr ausreicht, damit der menschliche Körper überleben kann.

Aus diesen Gründen wird es bald neue Voraussetzungen geben, die Touristen erfüllen müssen, um den Mount Everest zu besteigen. Zum einen müssen Bergsteiger fortan einen Nachweis erbringen, dass sie zuvor schon einmal einen mindestens 7500 Meter hohen Berg in Nepal bestiegen haben.

Zum anderen müssen Bergführer - sogenannte "Sherpas" - die nepalesische Staatsbürgerschaft besitzen.