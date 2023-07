Feuerhölle auf Rhodos: "Mein Sohn sagte mir, er wolle nicht sterben"

Fast 20.000 Menschen sind auf Rhodos auf der Flucht vor den schweren Waldbränden. © Twitter/Jon Hughes/ben Wright

Nachdem am Samstag ein großer Waldbrand außer Kontrolle geraten war, mussten ganze Dörfer und Hotelanlagen evakuiert und rund 19.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Es handele sich um "die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben hat", teilte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis (55) mit.

Dass es bei solch einer logistischen Herausforderung zu Problemen kommen würde, war abzusehen. Auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken klagten zahlreiche Menschen ihr Leid.

Er und viele andere hätten ihre Koffer stundenlang zu Fuß durch die Hitze schleppen müssen, sagte der britische Tourist Jon Hughes gegenüber "Mirror".

Becky Mulligan erzählte, dass sie mit Hunderten anderen am Strand in der sengenden Hitze festsaß. "Hier gibt es nur eine kleine Hütte und wir sind so viele", sagte Mulligan. "Es gibt Kinder, es ist mitten am Tag, wir sitzen einfach hier fest, ohne Hilfe, es ist ekelhaft."

Twitter-Nutzerin Jenny Nass kommentierte ironisch: "Urlaub auf Rhodos versaut. Danke #Klimakleber."