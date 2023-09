Fische mit scharfen Zähnen treiben ihr Unwesen an beliebtem Urlaubsort

Madrid/Benidorm (Spanien) - In dem auch bei Deutschen beliebten Urlaubsort Benidorm an der Costa Blanca nerven derzeit wieder zwackende Fische die Badegäste.

Benidorm ist ein bei vielen Touristen beliebter Urlaubsort. Die Strände sind jedes Jahr voll. © Manuel Lorenzo/EFE/epa/dpa

"'Piranhas' am Strand von Benidorm", titelten einige spanische Medien humorvoll. Tatsächlich handelt es sich natürlich nicht um die berüchtigten südamerikanischen Flussfische, sondern um Bandbrassen.



Die 15 bis 25 Zentimeter langen Fische knabbern gerne an allem, was essbar ist, so auch an Warzen, Leberflecken oder verletzten Hautstellen.

Bisweilen kann es sogar zu kleinen blutigen Verletzungen durch die scharfen Zähne der Fische kommen.

Diesen Sommer hätten sich in Benidorm an manchen Tagen bis zu 15 Schwimmer mit solchen kleinen Verletzungen gemeldet, schrieb die Zeitung La Opinión de Murcia.