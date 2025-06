Plaketten-Irrtum kann richtig teuer werden! Was Autofahrer vor ihrem Urlaub jetzt wissen sollten

Wer mit dem Auto in die Nachbarländer fährt, sollte neben den dort geltenden Tempolimits auch die jeweiligen Regelungen zu Umweltzonen beachten. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

"Der Aufwand, sich vor der Reise zu informieren, ist deutlich geringer, als sich hinterher rechtlich mit einem Bußgeldbescheid auseinandersetzen zu müssen", erklärte der Sprecher des ADAC Nordrhein, Thomas Müther, der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei gehe es nicht nur um Tempolimits. Zahlreiche Städte in Europa hätten Zufahrtsbeschränkungen oder -verbote für bestimmte Diesel- oder Benzinfahrzeuge, Umweltzonen oder auch eine City-Maut festgelegt.

Teilweise sei das Einfahren nur mit einer kostenpflichtigen Umweltplakette erlaubt.

So werden in einer Übersicht des ADAC der Zufahrtsbeschränkungen in Europa unter anderem zu Belgien Umweltzonen in den Städten Antwerpen, Brüssel und Gent aufgeführt, bei denen es eine Registrierungspflicht für deutsche Fahrzeuge gebe.