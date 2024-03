Frau darf wegen dieses winzigen Details in ihrem Reisepass nicht ins Flugzeug steigen

Sydney (Australien) - Kurz bevor eine Frau aus Australien in ihren wohlverdienten Urlaub starten konnte, wurde sie davon abgehalten, ins Flugzeug zu steigen. Besonders ärgerlich: Der Grund war ein winziges Detail, was nur den wenigsten von uns aufgefallen wäre ...

"Ich war völlig schockiert", erinnert sich die TikTokerin . Da ihre Reisen in den letzten sechs Monaten trotz der kleinen Beschädigung in ihrem Reisepass reibungslos geklappt hatten, war Elyse nicht bewusst, dass ihrem Trip auf die indonesische Insel dadurch etwas im Wege stehen könnte.

Am Dienstag stand Elyse abflugbereit am Flughafen, doch die Mitarbeiter am Schalter der Fluggesellschaft "Virgin Airlines" ließen sie nicht einchecken. Was die Australierin nicht bedacht hatte: Die Behörden von Indonesien sind bei der Einreise sehr streng. So streng, dass selbst ein winziger Riss im Reisepass, wie im Falle von Eylse, den Traum vom Urlaub platzen lassen kann.

Elyse Elmer aus Sydney kam in den letzten Monaten ganz schön rum: Neben Thailand war die junge Frau auch in Hongkong gewesen. Nun stand ein anderes Ziel auf ihrer Agenda - die beliebte Urlaubsinsel Bali.

Die Behörden auf Bali haben strenge Regeln, was den Zustand von Reisepässen angeht. © 123rf/svetlanakhovrina

Am Mittwochmorgen besorgte sie sich deshalb so schnell es ging Passfotos und eilte zum Auswärtigen Amt in Surry Hills, um dort alle erforderlichen Unterlagen zu beantragen. "Sie sagten mir, sie würden ihr Bestes tun, um es noch am selben Tag für mich zu erledigen", erklärt die Australierin gegenüber Yahoo News Australia. Allerdings wollten die Mitarbeiter des Amtes ihr "nichts versprechen".

Eins stand aber direkt fest: Die Erneuerung des Passes kostete Elyse 598 US-Dollar (etwa 550 Euro). Glücklicherweise hatte die Frau aus Sydney eine Reiseversicherung abgeschlossen. Über diese konnte sich Elyse nicht nur die Gebühren für den neuen Reisepass zurückholen, sondern erhielt auch das Geld für die erste Nacht im Hotel auf Bali und die Kosten für den Transport zurückerstattet.

"Deshalb schließe ich eine Reiseversicherung ab – für den Fall, dass etwas Schlimmes passiert", meint sie.

Während die meisten Länder zwar um einen "intakten" Reisepass bitten, haben manche Behörden strenge Anforderungen an einreisende Personen. So führte Bali im Jahr 2019 hohe Strafen für Fluggesellschaften ein, wenn sie Passagiere transportieren, die einen Pass in mangelhaftem Zustand besitzen.

Ob Elyse in den nächsten Tagen endlich nach Bali fliegen kann, bleibt ungewiss.