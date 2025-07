AIDA streicht Winterreisen: Was Passagiere jetzt wissen müssen

Hamburg - Was ursprünglich nach Sonne, Sand und hohen Temperaturen klang, wird jetzt eine Reise voller Nordlichter, Weihnachtsmärkte und Winterromantik: AIDA Cruises wirft seinen Winterfahrplan 2025/2026 um - und das mit ordentlich Kurswechsel!

Alles in Kürze

Die AIDAprima wird ihre Orient-Reisen im Winter 2025/2026 nicht antreten. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Der Grund: die angespannte Lage im Nahen Osten, heißt es in einer Mitteilung. Die AIDAprima wird im Winter deshalb nicht wie geplant in Dubai oder Abu Dhabi starten. Stattdessen nimmt das Kreuzfahrtschiff Kurs auf den hohen Norden - und sorgt mit neuen Routen für echte Überraschungen.

Los geht's ab Oktober 2025: Dann legt die AIDAprima in Hamburg ab und bringt ihre Gäste zu den Fjorden Norwegens und in die Metropolen Westeuropas. Ab November heißt es dann: Ostsee ahoi! Tallinn, Helsinki, Stockholm - und dazu das Panorama der norwegischen Küste ab Kiel.

In der Adventszeit verwandelt sich das Schiff dann in eine schwimmende Weihnachtswelt. Der Dampfer besucht einige der schönsten Weihnachtsmärkte im Ostseeraum, unter anderem in Danzig und Riga.

Das Highlight: Zum allerersten Mal feiert ein AIDA-Schiff Weihnachten in Stockholm. Doch damit nicht genug: Im Januar 2026 startet der Ozean-Riese zu einer 23-tägigen Reise ab Kiel zu den Kanarischen Inseln und entlang der westeuropäischen Küste. Ein weiteres Novum: Erstmals wird Kiel zur ganzjährigen AIDA-Destination.