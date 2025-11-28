Drama auf hoher See: Rentner stürzt von Kreuzfahrtschiff

Teneriffa (Spanien) - Ein 76-jähriger britischer Rentner stürzte am Donnerstagmorgen vom 12. Deck des TUI-Kreuzfahrtschiffs "Marella Explorer 2", woraufhin eine groß angelegte Rettungsaktion eingeleitet wurde.

Der Vorfall ereignete sich an Bord der "Marella Explorer 2", einem Kreuzfahrtschiff von TUI. (Symbolbild) © ADRIAN DENNIS / AFP

Wie die britische Tageszeitung Mirror berichtet, befand sich das Kreuzfahrtschiff gerade auf dem Weg von Madeira zu den Kanarischen Inseln, als es zu dem Unglück kam.

Unmittelbar nach dem Vorfall brachte der Kapitän das Schiff nahezu zum Stillstand und leitete umgehend alle notwendigen Maßnahmen ein. Dazu gehörten die Auswertung der Überwachungskameras, das Aussetzen von Markierungsbojen sowie mehrere Suchmanöver an der vermuteten Unglücksstelle.

Zudem durchsuchen seitdem die spanische Küstenwache und die Polizei das umliegende Gebiet nach dem Vermissten - auch Hubschrauber waren im Einsatz.