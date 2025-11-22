Unerwartete Überraschung auf Kreuzfahrt: Mitarbeiter konfiszieren Alltagsgegenstand von Frau
Netz - Es sollte eine entspannte Kreuzfahrt werden - doch dann erlebte eine Passagierin einen kleinen Schock, als sie ihre Kabine betrat: Mitarbeiter hatten ein Gerät aus ihrem Koffer beschlagnahmt!
Am Mittwoch teilte die Instagram-Userin "becimahnken" oder einfach Beci eine Geschichte von ihrer jüngsten Kreuzfahrt - und gab einen Tipp an alle künftigen Reisenden.
Denn wie People berichtete, wurde der Föhn der Frau konfisziert!
"Kreuzfahrt-Tipp, den ihr wahrscheinlich noch nicht kanntet: Bevor ihr an Bord geht, überprüft euren Föhn und eure Styling-Geräte!", schrieb sie unter ihrem Instagram-Post mit einem Augenzwinkern.
Beci erklärte weiter, dass sie beim Öffnen ihrer Tasche einen Zettel vom Gästeservice-Team vorfand.
Darauf hieß es, dass ihr Haartrockner aus Sicherheitsgründen nicht mit an Bord genommen werden durfte - am Ende der Kreuzfahrt konnte sie ihr Gerät jedoch wieder abholen.
Föhn-Verbot auf Disney-Kreuzfahrten war für Beci neu
Denn laut der offiziellen Website der "Disney Cruise Line" dürfen Föhne maximal "220 V/2000 Watt oder 110 V/1500 Watt" haben. Im Abschnitt "Verbotene und eingeschränkte Gegenstände" wird zudem erklärt: "Zum Schutz aller Gäste an Bord sind elektrische Geräte eingeschränkt und dürfen daher nicht mitgebracht werden."
Für Beci war dies neu, sie hatte schon oft Kreuzfahrten mit Disney unternommen - bisher war ihr Haartrockner nie ein Problem gewesen. Während dieser Reise musste sie jedoch auf den in der Kabine vorhandenen Föhn zurückgreifen.
Sie berichtete außerdem, dass auf neueren Schiffen Haartrockner häufig nicht so gut funktionierten wie gewohnt - offenbar ein wiederkehrendes Problem.
Am Ende fügte sie eine lustige Anekdote hinzu: Als sie ihren Föhn wieder abholte, bezeichnete sie den Ort, an dem er gelagert wurde, als ein "Luxus-Spa" für Haartrockner - denn neben ihrem lagen dort "mindestens" 30 weitere Dyson-Geräte.
Abschließend appellierte Beci an ihre Follower, vor der nächsten Kreuzfahrt unbedingt ihre Geräte und die Richtlinien zu überprüfen, um solche Überraschungen zu vermeiden - sie selbst nahm den Vorfall mit Humor.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/becimahnken, 123rf/elovkoff, RACHEL MURRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP