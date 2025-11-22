Unerwartete Überraschung auf Kreuzfahrt: Mitarbeiter konfiszieren Alltagsgegenstand von Frau

Netz - Es sollte eine entspannte Kreuzfahrt werden - doch dann erlebte eine Passagierin einen kleinen Schock, als sie ihre Kabine betrat: Mitarbeiter hatten ein Gerät aus ihrem Koffer beschlagnahmt!

Während ihrer Disney-Kreuzfahrt wurde der Föhn von Beci konfisziert, wie ihr durch einen Zettel mitgeteilt wurde. © Montage: (Original) Screenshot/Instagram/becimahnken, (Symbolbild) 123rf/elovkoff

Am Mittwoch teilte die Instagram-Userin "becimahnken" oder einfach Beci eine Geschichte von ihrer jüngsten Kreuzfahrt - und gab einen Tipp an alle künftigen Reisenden.

Denn wie People berichtete, wurde der Föhn der Frau konfisziert!

"Kreuzfahrt-Tipp, den ihr wahrscheinlich noch nicht kanntet: Bevor ihr an Bord geht, überprüft euren Föhn und eure Styling-Geräte!", schrieb sie unter ihrem Instagram-Post mit einem Augenzwinkern.

Beci erklärte weiter, dass sie beim Öffnen ihrer Tasche einen Zettel vom Gästeservice-Team vorfand.

Darauf hieß es, dass ihr Haartrockner aus Sicherheitsgründen nicht mit an Bord genommen werden durfte - am Ende der Kreuzfahrt konnte sie ihr Gerät jedoch wieder abholen.