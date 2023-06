Dramatische Seerettung in der Karibik: Frau stürzt vom 10. Deck eines Kreuzfahrt-Riesen!

Der Kapitän gab in einer Durchsage an, dass ein Gast von Bord gegangen sei, woraufhin sich die übrigen Gäste auf den Balkons versammelten und die Rettungsaktion mit großer Sorge beobachteten.

Mit Rettungsringen und Rauchsignalen markierten die Retter Stellen im Meer, an die sich die Frau retten konnte. Sie hatte großes Glück und kam mit einem Schrecken und wenigen Verletzungen davon. © Bildmontage/Screenshots: Screenshot: Twitter/Matt Kuhn, Twitter/Peggy Green

"Ich finde es großartig zu sehen, dass alle auf ihrem Balkon waren", erklärte Kuhn ferner, "Jeder hat versucht zu helfen, und die Crew war für jeden sehr aufgeschlossen."

Nach einer langen Stunde des Bangens konnte die Frau schließlich aus der offenen See gefischt werden - die Passagiere an Bord brachen in Jubel aus. Erleichterung machte sich breit, denn die 42-Jährige war am Leben und offenbar wohlauf!

Kuhn und auch etliche andere Gäste des riesigen Schiffes durchliefen während der dramatischen Rettung eine wahre Achterbahn an Gefühlen.

"Es ging von 'Sie wird wahrscheinlich nicht gefunden werden' und 'Sie bergen wahrscheinlich ihren [leblosen] Körper' zu 'Heilige Scheiße, sie haben sie gefunden und sie lebt!'", erinnerte sich Matthew Kuhn.

Die 42-Jährige "Royal Caribbean"-Passagierin hatte großes Glück.

Denn laut einem Bericht der Cruise Line International Association, die Vorfälle dieser Art von 2009 bis 2019 ausgewertet haben, konnten nur 28 Prozent der Passagiere gerettet werden, die bei einer Kreuzfahrt über Bord gegangen waren. Viele bleiben bis heute verschollen.