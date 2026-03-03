Drinnen Theater, draußen Raketen: Passagiere gefangen auf Kreuzfahrtschiffen

Doha (Katar) - Seit drei Tagen sind Passagiere der Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" von TUI Cruises im Nahen Osten an Bord gefangen. Während draußen Raketen einschlagen, wird drinnen Unterhaltung geboten.

Die "Mein Schiff 5" liegt derzeit im Hafen von Doha. © Lana Dörrer/privat/dpa

Sie wollten den "Zauber des Orients" erfahren, prächtige Moscheen erkunden, Wüstenlandschaften und Oasen sehen und lebendige Großstädte erleben.

Ein schriller Ton des Smartphones ließ die Träume am Samstag allerdings platzen. Alle Gäste mussten, begleitet vom Luftalarm und ersten Raketen am Himmel, zurück auf die Schiffe.

"Unsere Gäste befinden sich weiterhin an Bord der 'Mein Schiff 4' und der 'Mein Schiff 5'. Sie werden umfassend betreut und versorgt. Der Bordbetrieb läuft regulär im Rahmen der gegebenen Umstände", heißt es auf der Website der Hamburger Reederei TUI Cruises.

Wie viele Gäste derzeit an Bord sind, konnte die Presseabteilung des Unternehmens auf TAG24-Nachfrage nicht beantworten.

Man stehe im engen Austausch mit Fluggesellschaften, um eine verlässliche Planung der Rückreisen zu ermöglichen. "Die Organisation der Rückreisen hat, neben der umfassenden Betreuung unserer Gäste an Bord, derzeit höchste Priorität", heißt es.

Einschränkungen gebe es vor Ort lediglich auf den Außendecks. Ansonsten können sich die Gäste mit Live-Formaten im Theater, musikalischen Darbietungen oder im Sport- und Wellnessbereich die Zeit vertreiben.