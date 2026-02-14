Party im Hamburger Hafen: AIDA feiert mit Parade und Weltstars

Hamburg - AIDA Cruises wird 30 Jahre alt und plant dafür ein ganz besonderes Spektakel in Hamburg .

Am 7. Juni findet eine Parade mit drei AIDA-Kreuzfahrtschiffen statt. © AIDAprima_Hamburg_c_AIDA_Cruises

Die Kreuzfahrtlinie mit dem Kussmund wird zu ihrem 30. Geburtstag eine Parade im Hamburger Hafen veranstalten, teilte AIDA Cruises mit.

Der Höhepunkt der Geburtstagsfeierlichkeiten bildet das "Schwesterntreffen" am 7. Juni in Hamburg. Gleich drei Schiffe der AIDA Cruise Line treffen sich dort, um sich zu einer Geburtstagsparade zu formieren.

Die "AIDAperla" trifft schon am 6. Juni in der Hansestadt ein und bleibt über Nacht, um Teil der Parade zu werden.

Am 7. Juni macht die "AIDAsol" am Cruiseterminal in Altona fest und am Abend läuft zudem noch die "AIDAprima" ein.

Die drei Kussmundschiffe treffen sich schließlich auf der Elbe, um eine besondere Kulisse für die Jubiläumsfeier zu bilden, welche sowohl für Gäste an Bord als auch für Schaulustige in Hamburg ein besonderer Anblick sein soll.