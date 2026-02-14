Party im Hamburger Hafen: AIDA feiert mit Parade und Weltstars
Hamburg - AIDA Cruises wird 30 Jahre alt und plant dafür ein ganz besonderes Spektakel in Hamburg.
Die Kreuzfahrtlinie mit dem Kussmund wird zu ihrem 30. Geburtstag eine Parade im Hamburger Hafen veranstalten, teilte AIDA Cruises mit.
Der Höhepunkt der Geburtstagsfeierlichkeiten bildet das "Schwesterntreffen" am 7. Juni in Hamburg. Gleich drei Schiffe der AIDA Cruise Line treffen sich dort, um sich zu einer Geburtstagsparade zu formieren.
Die "AIDAperla" trifft schon am 6. Juni in der Hansestadt ein und bleibt über Nacht, um Teil der Parade zu werden.
Am 7. Juni macht die "AIDAsol" am Cruiseterminal in Altona fest und am Abend läuft zudem noch die "AIDAprima" ein.
Die drei Kussmundschiffe treffen sich schließlich auf der Elbe, um eine besondere Kulisse für die Jubiläumsfeier zu bilden, welche sowohl für Gäste an Bord als auch für Schaulustige in Hamburg ein besonderer Anblick sein soll.
No Angels, Hermes House Band und DJ Antoine heizen zum Geburtstag ein
Neben der Geburtstagsparade bietet die AIDA Cruises zwei Geburtstagsreisen mit Musik-Acts an.
Auf der "AIDAperla" treten die No Angels zum Geburtstag auf. Vom 13. bis 16. Juni fährt das AIDA-Kreuzfahrtschiff in Richtung Norwegen und steuert unter anderem Haugesund, Nordfjordeid und Stavanger an.
Als musikalisches Highlight ist ein exklusives Live-Konzert der No Angels geplant. Zusätzlich sorgt das DJ-Trio LIVE BEATS für Club-Feeling an Bord.
Auch die "AIDAprima" fährt auf Geburtstagsreise: Vom 1. bis 8. Juni würden die Gäste eine Mischung aus Musik und Natur erleben, so AIDA Cruises.
Die Route führt das Kussmundschiff durch verschiedene Fjordlandschaften, unter anderem seien Bergen, Olden, Haugesund und Kristiansand Reiseziele. An Bord soll die Hermes House Band für Partystimmung sorgen. Außerdem heizt DJ Antoine an Bord ein.
Diese Jubiläumsreisen gehören zu den sogenannten "AIDA Specials". Das sind Event-Reisen mit besonderem Musik- und Kulturprogramm, so die Reederei.
Titelfoto: AIDAprima_Hamburg_c_AIDA_Cruises