Gefährliche Kletteraktion auf Kreuzfahrtschiff sorgt für Entsetzen

Fast 10.000 Menschen diskutierten heiß über die waghalsige Aktion der beiden Jungen. © Bildmontage/Screenshot: Facebook/Carnival Cruise Line Miami Blog

Laut dem Newsportal Insider trug sich der Vorfall offenbar auf einem Schiff der Royal Caribbean Group zu. Robert Dempster, ein Kreuzfahrtgast der "Oasis of the Seas" hatte von seinem Schiff aus gute Sicht auf die beiden Kinder, die todesmutig auf der Reling herumkletterten.

Er gab an, dass sich der Vorfall Mitte Juli im Hafen der Bahama-Insel CoCo Cay zugetragen hatte.

Auf Twitter kommentierte Dempster am 25. Juli einen Beitrag des Royal Caribbean Blog: "Das wurde heute vor einer Woche in CoCo Cay aufgenommen. Die Kinder waren auf der 'Serenade of the Seas' und das Foto wurde von jemandem auf der Kreuzfahrt gemacht, auf der ich auch war: auf der 'Oasis of the Seas'."

"Unglaublich, aber Gott sei Dank endete es nicht in einer Katastrophe!", fügte er hinzu.

Liz Pride, die das Originalfoto schoss und an die Carnival Cruise Miami weiterleitete, sagte ebenfalls, dass es sich um ein Royal Caribbean Schiff handelte, auf dem die Kinder herumtollten.