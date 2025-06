Ab Hamburg: Kreuzfahrtschiff bricht im Herbst zu drei besonderen Reisen auf

Hamburg - Wer Expedition hört, denkt oft an Eisbrecher in der Arktis oder abgelegene Inseln im Pazifik. Doch auch direkt vor der europäischen Küste lässt sich Entdeckeratmosphäre erleben – zumindest im Herbst 2025.

"Expedition bedeutet, mehr zu sehen und zu verstehen", erklärt Isolde Susset, Managing Director bei Hapag-Lloyd Cruises in einer Pressemitteilung . Die Idee: auch auf kurzen Reisen intensive Einblicke in Natur- und Kulturräume zu ermöglichen – unterstützt von Fachleuten an Bord.

Auch London ist Teil einer Route mit dem Expeditionsschiff. © Foto: Hapag-Lloyd Cruises

Die zweite Route ist mit neun Tagen die längste. Sie startet am 6. Oktober in Hamburg und führt über die Isle of Wight mit ihren berühmten Kreidefelsen nach Guernsey. In der Normandie passiert das Schiff den Mont Saint-Michel – eines der bekanntesten Bauwerke Europas.

Weitere Stationen sind Antwerpen, Rotterdam und erneut Helgoland. Neben Landschaften und Geschichte stehen auch Themen wie Stadtentwicklung und Architektur im Fokus – etwa beim Besuch der modernen Hafencity in Rotterdam.

Die dritte Reise bringt das Schiff ab dem 15. Oktober über Amsterdam bis nach London. Die "HANSEATIC nature" fährt dabei über die Themse und legt direkt hinter der Tower Bridge an. Dank Übernachtung bleibt Zeit für eigene Erkundungen an Land. Nach sechs Tagen endet die Fahrt wieder in Hamburg.

Die Reisen richten sich vor allem an Menschen, die Expeditionen ausprobieren wollen, ohne gleich mehrere Wochen in entlegenen Regionen verbringen zu müssen, heißt es in der Mitteilung. Die Gruppengröße ist mit maximal 230 Gästen überschaubar. An Bord werden Vorträge, Exkursionen und Naturbeobachtung mit dem Komfort eines kleinen Schiffes kombiniert.