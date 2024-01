Horror auf Kreuzfahrtschiff: Frau von Crew-Mitglied vergewaltigt und geschwängert!

Florida/Bahamas - Es sollte ein Traumurlaub in der Karibik werden - doch ihre Kreuzfahrt zu den Bahamas endete für eine Passagierin in einem traumatischen Erlebnis.

Eine Frau behauptet, während einer Kreuzfahrt von einem Mitarbeiter der Bar vergewaltigt worden zu sein. (Symbolbild) © Cunard/dpa-tmn

Gemeinsam mit einer Freundin war die Frau, deren Name nicht bekannt ist, im Mai vergangenen Jahres an Bord der "Margaritaville at Sea Paradise", einem Kreuzfahrtschiff, das von Florida aus die Bahamas ansteuerte.

Rund acht Monate später hat die Passagierin, die unter dem Pseudonym Jane Doe geführt wird, nun Klage gegen die Kreuzfahrtlinie eingereicht.

Sie sei während der Reise von einem Barkeeper, der auf dem Schiff arbeitete, vergewaltigt und dabei geschwängert worden, behauptete die Frau nach einem Bericht der New York Post in der Klageschrift.

Demnach sollen die beiden Freundinnen eines Abends an der Bar des Schiffs Getränke bestellt haben. "Sie haben die Drinks auf ihre Kabinennummer geordert, wodurch die Besatzungsmitglieder an der Bar Zugang zu ihrer gemeinsamen Kabine und ihrem Zimmerschlüssel hatten", heißt es in der Anklage.

Diesen Umstand soll einer der Barmänner ausgenutzt haben. Der 24-jährige Hoobesh Kumar Dookhy habe sich in der besagten Nacht in das Zimmer der beiden Reisenden geschlichen und sie sexuell angegriffen.

Das mutmaßliche Opfer sei aufgewacht, als der Mann sie gestreichelt und sexuell missbraucht habe. Als die Klägerin ihn aufgefordert habe, die Kabine zu verlassen, soll der Beschuldigte jedoch in das Bett ihrer Freundin gestiegen sein und sie ebenfalls angefasst haben.