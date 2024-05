"Königin der Meere" ist da: Luxus-Schiff hat in Hamburg angelegt

Hamburg - Sie ist wieder da: Die "Queen Mary 2" hat am frühen Dienstagmorgen am Kreuzfahrtterminal Steinwerder für eine Stippvisite in Hamburg angelegt.

Die "Queen Mary 2" ist am heutigen Dienstagmorgen bei Sonnenschein in den Hamburger Hafen eingelaufen. © Bodo Marks/dpa

Das Luxus-Kreuzfahrtschiff ist nur etwa zwölf Stunden in der Hansestadt: Schon am Abend gegen 19 Uhr heißt es wieder: die Leinen losmachen und Richtung Southampton fahren.

Seit dem 19. Juli 2004 ist die "Königin der Meere" ein fester Bestandteil der Kreuzfahrtliste des Hamburger Hafens.

Das Kreuzfahrtschiff mit dem charakteristischen dunkelblauen Rumpf wird Hamburg in diesem Jahr auch noch am 6. und am 14. August anlaufen, sowie abschließend am 15. Oktober.