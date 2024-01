Kreuzfahrt-Wunder! Besatzung entdeckt Männer, die auf dem Meer treiben

Isla Mujeres (Mexiko) - Glück im Unglück : Die Besatzung des Kreuzfahrtschiffs Carnival Jubilee entdeckte auf ihrer Reise durch den Golf von Mexiko am Montag (Ortszeit) zwei im Meer treibende Männer in Not!

Rettung aus dem Golf von Mexiko: Die Besatzung des Kreuzfahrtschiffs entdeckte die in Not geratenen Männer. © Carnival

Wie die US-amerikanische Reederei Carnival Cruise Line mitteilte, habe das Schiffsteam die beiden in einem Kajak vor der Küste von Isla Mujeres (Mexiko) aufgegabelt. An Bord des Ozeanriesen habe man die Männer medizinisch untersucht und sie mit Nahrung versorgt.

Laut Mitteilung des Unternehmens sagten die Verunglückten, "ihr Boot sei gesunken, und sie hätten das Kajak benutzt, um sich über Wasser zu halten".

Nach Angaben von Carnival konnten die beiden kurz nach ihrer Rettung mithilfe der mexikanischen Marine an Land überführt werden. Nähere Umstände zu dem Schiffsunglück sind nicht bekannt.

Das Kreuzfahrtschiff setzt im Anschluss an die Rettungsaktion seine Fahrt fort und lief am gestrigen Dienstag in die Mahogany Bay in Roatan (Honduras) ein.