Kreuzfahrtschiff knallt gegen Betonmauer: Schleuse dicht, Ursache weiter ungewiss

Wien (Österreich) - Wer ist schuld? Nach der Kollision eines Fluss-Kreuzfahrtschiffs mit einer Kaimauer und einem Schleusentor in Wien wird weiter nach der Ursache gesucht! Auch am Sonntag blieb die Unfallkammer der Donauer Schleuse bis auf Weiteres dicht.

Die "Anna Katharina" wurde am Bug beschädigt. Leck schlug das Schiff allerdings nicht. © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Laut den Donau River Information Services (DoRIS) gibt es an der Schleuse Freudenau noch immer eine Sperrung aufgrund einer Havarie. Nach Medienbericht sollen sich am Montag Expertinnen und Experten mit dem kaputten Bauwerk befassen.

Der Schock war groß, als in der Nacht zu Freitag, gegen 4 Uhr, ein Fahrgastschiff mit rund 200 Menschen an Bord gegen die Betonmauer knallte. Die Wiener Polizei meldete 14 Leichtverletzte, von denen sechs Menschen zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Bergung erfolgte durch die Feuerwehr, auch mithilfe eines Krans.

Laut ORF waren vor allem Österreicher und Deutsche an Bord der "MS Anna Katharina". Die Verletzungen entstanden offenbar durch die plötzliche Erschütterung und anschließenden Stürzen gegen Einrichtungsteile. Über Bord ging niemand.

Behörden ermitteln weiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Kronen-Zeitung berichtete, dass es einen technischen Defekt gegeben haben könnte. Der bulgarische Kapitän (49) sei nach dem Vorfall vernommen worden.