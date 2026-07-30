Kreuzfahrt endet abrupt: Schiff läuft auf Grund, Hunderte Menschen evakuiert

Vidin (Bulgarien) - Vorzeitiges Ende einer Kreuzfahrt : In Bulgarien ist das Kreuzfahrtschiff "Viking Ullur" in der Nacht zu Dienstag auf der Donau auf Grund gelaufen. Alle 238 Menschen an Bord mussten evakuiert werden, ihr Urlaub war damit vorzeitig vorbei.

Die "Viking Ullur" lief am Dienstag auf Grund, alle Passagiere mussten evakuiert werden. © Bildmontage: HANDOUT / BULGARIAN INTERIOR MINISTRY PRESS OFFICE / AFP

Das unter Schweizer Flagge fahrende Schiff war zwischen der ungarischen Hauptstadt Budapest und Rumänien unterwegs. Doch gut 25 Kilometer vor der Stadt Vidin, im Nordwesten Bulgariens, nahm die Fahrt ein jähes Ende.

Die "Viking Ullur" wollte in Vidin einen Zwischenstopp einlegen, um Nahrungsmittel und Trinkwasser, das bereits knapp geworden war, aufzuladen. So weit schaffte es das Schiff jedoch nicht mehr und lief auf Grund.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP erklärte das bulgarische Innenministerium, dass das Schiff wegen schlechter Sicht und dem niedrigen Wasserstand der Donau aufgelaufen sei.

Ein weiteres Schiff versuchte, die "Viking Ullur" zu erreichen, doch auch dieses konnte wegen der niedrigen Pegelstände nicht mehr zu dem in Not geratenen Schiff vordringen. Die Grenzschutzpolizei musste schließlich ausrücken.