Ekel-Vorfall auf Kreuzfahrtschiff: Was diese Passagierin im Speisesaal macht, sorgt für Entsetzen

Karibik - Da vergeht einem doch glatt die Lust auf eine Kreuzfahrt! Mitten in einem Speisesaal sorgt eine Passagierin für einen heftigen Ekel-Vorfall, der im Netz inzwischen viral geht. Selbst die Reederei sah sich gezwungen, Stellung zu beziehen.

Achtung, eklig! Das Verhalten dieser Passagierin macht fassungslos. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ lucky_charmedcourt

Anwesende Passagiere, die diese Woche mit dem Kreuzfahrtschiff der Reederei Carnival in der Karibik unterwegs sind, wünschten sich wohl, die Szenen nie miterlebt zu haben.

Eine Frau hielt in einem Video, welches sie auf Instagram veröffentlichte, fest, wie eine Urlauberin am Nachbartisch während des Essens an ihrer Fußsohle kratzt. Dabei rieseln immer wieder weiße Hautschuppen mitten in den Essensbereich.

Wer denkt, ekliger kann es nicht mehr werden, hat sich geschnitten. Als sie anscheinend fertig damit ist, ihren Fuß zu bearbeiten, klopft sie sich kurz die Finger ab und greift dann zu ihren Essensresten auf ihrem Teller und schiebt sich ein liegengebliebenes Stück Pizza in den Mund.

Doch schlimmer geht immer, scheint hier das Motto zu sein. Die trockene Haut an ihrer Fußsohle scheint die Passagierin nicht loszulassen, also greift sie zu einer Gabel und scheuert damit weiter an ihrem Fuß herum, wie ein Folge-Video festhält.

Die Aufnahmen enden glücklicherweise, bevor klar wird, ob die Gabel nach der Ekel-Aktion weiter benutzt wird.