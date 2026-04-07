Kreuzfahrtschiff vor Hollywood-Insel auf Grund gelaufen: Passagiere müssen evakuiert werden

Monuriki (Fidschi) - Im Jahr 2000 flimmerte der Film "Cast Away - Verschollen" über die deutschen Kino-Leinwände. Chuck Noland - gespielt von Tom Hanks (69) - strandete nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel und kämpfte jahrelang ums Überleben, bis er schließlich aus eigener Kraft entkommen konnte. Vor jener Insel, auf der Chuck Noland damals landete, ist am Wochenende ein Kreuzfahrtschiff liegen geblieben. Die Passagiere hatten jedoch mehr Glück als die Filmfigur.

Vor der Küste des Inselstaates wütet ein Sturm, der die Bergung der "Fiji Princess" unmöglich macht. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Seenotrettungsbehörde des Inselstaates Fidschi gegenüber dem britischen "Guardian" mitteilte, ist die "Fiji Princess" - ein kleines Kreuzfahrtschiff der Reederei Blue Lagoon Cruises - am vergangenen Samstag vor der kleinen Insel Monuriki auf Grund gelaufen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Boot vor der Insel vor Anker gelegen haben, als ein heftiger Windstoß das Schiff weiter in Richtung Ufer trieb. Dabei rammte der Kiel der "Fiji Princess" den Meeresboden und das Riff rund um die Insel.

Die Schifffahrtsbehörde von Fidschi (Msaf) konnte jedoch kurz darauf Entwarnung geben. Bei der Havarie wurde niemand verletzt und alle Gäste sowie 17 der 31 Besatzungsmitglieder konnten noch am selben Tag von der Seenotrettung evakuiert werden. Die verbliebenen Besatzungsmitglieder unterstützen die Behörde bei der Schadensbegrenzung, denn falls die rund 20.000 Liter Diesel im Tank des Bootes austreten, wäre das eine Katastrophe für die Umwelt.

Bislang ist klar, dass der Motor des Schiffs durch den Aufprall erheblichen Schaden genommen hat. Außerdem ist Wasser in den Innenraum eingetreten. Aufgrund des heftigen Wellengangs ist es den Behörden vor Ort jedoch nicht möglich, unter der Wasserlinie den Rumpf des Kreuzfahrtschiffs nach weiteren Schäden abzusuchen.

Zurzeit gebe es jedoch keinerlei "Anzeichen dafür, dass die Treibstofftanks beschädigt" wurden, so ein Sprecher der Schifffahrtsbehörde.