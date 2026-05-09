115 Menschen infiziert: Noch ein Virusausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff

Cape Canaveral (Florida, USA) - Der Ausbruch der Hantaviren auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean sorgte vor wenigen Tagen für Aufregung. Jetzt haben Behörden einen neuen Vorfall auf einem anderen Ozeanriesen gemeldet, der jedoch weitaus weniger bedrohlich sein dürfte.

An Bord des Kreuzfahrtschiffs "Caribbean Princess" der amerikanischen Reederei Princess Cruises ist es zu einem Virusausbruch gekommen. (Archivfoto) © IMAGO / UIG

102 Passagiere und 13 Besatzungsmitglieder der "Caribbean Princess" gelten als infiziert, teilte die US-Bundesbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mit.

Schuld sei der Ausbruch von Noroviren an Bord. Diese gelten als Erreger von Magen-Darm-Entzündungen und sorgen für Hauptsymptome wie Durchfall und Erbrechen.

Der Ausbruch wurde am Donnerstag (Ortszeit) der CDC gemeldet, während sich das Schiff auf einer Kreuzfahrt vom 28. April bis 11. Mai befindet. Mit einer Fahrt die Antillen entlang liegen Start und Ziel des Kreuzers in Fort Lauderdale und Port Canaveral (Florida). Laut CDC befinden sich 3116 Menschen an Bord.