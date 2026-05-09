115 Menschen infiziert: Noch ein Virusausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff
Cape Canaveral (Florida, USA) - Der Ausbruch der Hantaviren auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean sorgte vor wenigen Tagen für Aufregung. Jetzt haben Behörden einen neuen Vorfall auf einem anderen Ozeanriesen gemeldet, der jedoch weitaus weniger bedrohlich sein dürfte.
102 Passagiere und 13 Besatzungsmitglieder der "Caribbean Princess" gelten als infiziert, teilte die US-Bundesbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mit.
Schuld sei der Ausbruch von Noroviren an Bord. Diese gelten als Erreger von Magen-Darm-Entzündungen und sorgen für Hauptsymptome wie Durchfall und Erbrechen.
Der Ausbruch wurde am Donnerstag (Ortszeit) der CDC gemeldet, während sich das Schiff auf einer Kreuzfahrt vom 28. April bis 11. Mai befindet. Mit einer Fahrt die Antillen entlang liegen Start und Ziel des Kreuzers in Fort Lauderdale und Port Canaveral (Florida). Laut CDC befinden sich 3116 Menschen an Bord.
Als Reaktion auf den Ausbruch meldete die Reederei Princess Cruises verstärkte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sowie die Isolierung von kranken Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord.
Auf Kreuzfahrtschiffen kommt es immer wieder zu Ausbrüchen von Noroviren, zuletzt etwa auf der Aida Diva im Dezember 2025. Einen Zusammenhang mit dem jüngsten Ausbruch des Hantavirus mit Todesfällen besteht nicht.
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