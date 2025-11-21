Anna (†18) auf Kreuzfahrtschiff gestorben: Nun äußert sich ihr Großvater

Miami (USA) - Was geschah mit Anna Kepner ( †18) aus Florida? Nach dem mysteriösen Tod des Teenagers hat nun ihr Großvater sein Schweigen gebrochen.

Anna machte mit ihrer Familie eine Kreuzfahrt durch die Karibik, kehrte jedoch nicht lebend aus dem Urlaub zurück. © Daniel Slim / AFP, Instagram/anna.kepner16

"Ich weiß nicht, warum sich Anna mit ihrem Stiefbruder eine Kabine teilte", sagte Annas Großvater Christopher Donohue (53) am Mittwoch gegenüber Fox News.

Er wolle damit keinen Verdacht aussprechen, sagte er. "Ich weiß nur, dass sie auf dieses Boot gestiegen und nie zurückgekommen ist. Alle sind untröstlich. Es gibt viele Fragen und ich glaube nicht, dass wir jemals Antworten darauf bekommen werden."

Der viel zu frühe Tod seiner Enkelin und die Unklarheit belasteten ihn sehr. "Wir leben in einem Albtraum. Das FBI hat uns im Unklaren gelassen und uns nie kontaktiert. Die Kepners haben uns nichts gesagt. Wir haben aus den Medien und aus Facebook-Posts erfahren, dass der Stiefbruder ein Verdächtiger ist."

Der 53-Jährige sagte, er habe Anna nicht mehr regelmäßig gesehen, seit sich ihre Mutter und ihr Vater im Jahr 2023 getrennt hatten.

Anna Kepner wurde vom Reinigungspersonal des Kreuzfahrtschiffs "Carnival Horizon" eingewickelt in einer Decke unter einem Bett in ihrer Kabine gefunden. Dazu soll ihr Körper mit Schwimmwesten bedeckt gewesen sein. Laut ihrer Familie hatte sich die 18-Jährige am Abend zuvor unwohl gefühlt.