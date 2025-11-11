Sogar das FBI ist ratlos: Kreuzfahrt endet für Teenagerin tödlich

Miami (USA) - Für Familie Kepner sollte es der Urlaub des Jahres werden - eine Kreuzfahrt durch die Karibik . Jedoch wird aus der Zeit der Freude plötzlich eine lange Zeit schmerzhafter Trauer, nachdem Tochter Anna (†18) auf mysteriöse Weise verstirbt.

Die "Carnival Horizon" ist ein Luxus-Kreuzer der Carnival-Cruise-Line-Flotte und kann knapp 4000 Passagiere auf einmal transportieren. (Archivfoto) © Daniel SLIM / AFP

Laut Berichten von CBS und ABC News legte die "Carnival Horizon" nach acht Tagen auf See wieder im Hafen von Miami an, mit an Bord: die Leiche der 18-jährigen Anna Kepner.

Ihr Tod wirft viele Fragen auf. Woran ist die bis dato gesunde junge Frau gestorben? Wann war der genaue Todeszeitpunkt? Warum hat niemand etwas mitbekommen? Da niemand auf diese Fragen eine Antwort weiß, schaltete sich auch das FBI in die Ermittlungen ein.

Doch auch die US-amerikanische Strafverfolgungsbehörde schweigt bis zuletzt zu dem Fall. Die Kreuzfahrtgesellschaft "Carnival Cruise Line" erklärte in einer Stellungnahme gegenüber CBS lediglich, dass diese eng mit der Behörde zusammenarbeite: "Unser Fokus liegt darauf, die Familie unseres Gastes zu unterstützen und mit dem FBI zu kooperieren."

In einem Nachruf schrieb Familie Kepner, dass sie ihre Anna stets als positiven Menschen in Erinnerung behalten werden: "Sie liebte es, unter Menschen zu sein. Sie hatte diese Art von Energie, die einen mit ihrem Lächeln und ihrer Ausstrahlung einfach in ihren Bann zog. Es war so einfach, sich mit ihr zu unterhalten."

Die abschließenden Worte der Familie lauteten: "Sie war das beste Kind, das man sich vorstellen kann."