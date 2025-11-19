Mann fliegt nach Prügelei von Kreuzfahrtschiff: Seine Familie schippert einfach fröhlich weiter

Dunedin (Neuseeland) - Auf der "Anthem of the Seas" lief an Tag drei der Traumurlaub aus dem Ruder! Ein 44-jähriger Australier soll nach einer handfesten Auseinandersetzung mit einem anderen Passagier derart ausfällig geworden sein, dass er das Schiff verlassen musste.

Die Reise an Bord der "Anthem of the Seas" ging schließlich ohne den Australier weiter. © ANDER GILLENEA / AFP

Laut der Polizei von Neuseeland kam es am Abend des 13. Novembers zum Streit.

Der 44-Jährige soll einen Mitreisenden nach einem Streit geschlagen haben. Der andere Passagier musste an Bord medizinisch versorgt werden, weil er sich eine Wunde an der Nase zugezogen hatte.

Als das Schiff am nächsten Morgen in Port Chalmers in Dunedin anlegte, standen Beamte bereit, wie Otago Daily Times berichtet.

"Nachdem die Polizei mit allen Beteiligten gesprochen und die Umstände geklärt hatte, wurde der Mann wegen Körperverletzung verwarnt", erklärte Senior Sergeant Bond.

Danach hieß es: runter vom Schiff, Urlaub vorbei.

Für den Rest seiner Familie galt das allerdings nicht - denn die entschied, die zehntägige Reise einfach ohne ihn fortzusetzen.