Neuer Dauergast in Hamburg: Dieses Kreuzfahrtschiff läuft ab jetzt wöchentlich ein

Hamburg - Ein neues Kapitel für Hamburgs Kreuzfahrtgeschichte : Am Sonntag um 7 Uhr hat erstmals ein ganz bestimmter Ozeanriese am Cruise Center HafenCity festgemacht. Der Dampfer wird in den kommenden Monaten jeden Sonntag zum festen Gast im Hafen – doch schon jetzt steht fest: Im Sommer 2026 ist Schluss mit Europa.

Das Kreuzfahrtschiff "MSC Poesia" läuft ab jetzt jeden Sonntag in Hamburg ein. (Archivbild) © Stefan Sauer/dpa

Das Schiff, um das sich gerade alles dreht, ist kein Unbekanntes: Die Rede ist vom Kreuzfahrtschiff "MSC Poesia". Mit 1275 Kabinen und Platz für rund 3000 Passagiere gehört sie zu den beliebtesten Schiffen der Reederei MSC Cruises.

Von Hamburg aus startet sie wöchentlich auf Tour durch die schönsten Metropolen Nordwesteuropas – Rotterdam, Zeebrügge, Le Havre, Cherbourg und Southampton. Dank Liegezeiten von bis zu zwölf Stunden bleibt genug Zeit für Sightseeing oder gemütliche Spaziergänge über die Weihnachtsmärkte.

Für MSC ist die Stationierung der "Poesia" ein echter Meilenstein. DACH-Geschäftsführer von MSC Cruises, Jörg Eichler, betont: "Wir sind sehr stolz darauf, dass die 'MSC Poesia' eines der ersten Schiffe ist, das turnusmäßig das neue Kreuzfahrtterminal HafenCity anläuft", heißt es auf "Kreuzfahrt Aktuelles".

Auch Simone Maraschi von der Cruise Gate Hamburg GmbH zeigt sich begeistert über die enge Zusammenarbeit zwischen Reederei und Hafen: "Die Gäste können sich auf ein besonderes Kreuzfahrterlebnis im Herzen Hamburgs freuen. Das neue Terminal überzeugt durch seine einzigartige Lage mitten in der Stadt", so Maraschi.

