Nicht mehr manövrierfähig! Leine verfängt sich in Propeller von Aida-Kreuzfahrtschiff

Hamburg/Lissabon - Drama auf hoher See: Die AIDAperla befindet sich seit dem 5. März 2026 auf ihrer Transreise aus der Karibik nach Hamburg. Doch ein Zwischenfall im Hafen von Lissabon sorgte am Donnerstagabend für eine unerwartete Planänderung.

Das Kreuzfahrtschiff AIDAperla musste länger im Hafen von Lissabon bleiben. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Geplant war, dass das Kussmundschiff die portugiesische Hauptstadt am Donnerstagabend um 20 Uhr Ortszeit verlässt und anschließend den Hafen von Leixões bei Porto ansteuert. Während der Vorbereitungen zum Ablegen gab es jedoch ein Problem bei der Propelleranlage.

Eine Leine geriet ins Wasser und verfing sich im Propeller! Die Folge: Das Schiff war nicht mehr manövrierfähig. Das Ablegen des Dampfers am Hafen musste daraufhin sofort abgebrochen werden. Die Gäste an Bord wurden über die Situation informiert.

Das Problem: Die Leine konnten nicht ohne Weiteres entfernt werden, sodass die AIDAperla ungeplant über Nacht in Lissabon bleiben musste. Für den Freitagmorgen wurden schließlich Taucher organisiert, die die Propelleranlage überprüfen und die Leine entfernen sollten.

Aber auch dieser Plan gestaltete sich komplizierter als gedacht: Der Kapitän erklärte nach Angaben von "Kreuzfahrt Aktuelles", dass ein Tauchereinsatz frühestens ab 7 Uhr am Freitag möglich gewesen wäre. Und auch die Voraussetzungen müssen für die Problemlösung stimmen: Es darf keine Strömung herrschen.

Auch ein Lotse müsse verfügbar sein, sodass ein Auslaufen möglich wäre. Am Freitagvormittag trafen die Industrietaucher schließlich gegen 10 Uhr am Schiff ein. Die Arbeiten mussten zwischenzeitlich kurz unterbrochen werden, konnten danach aber planmäßig fortgesetzt werden.