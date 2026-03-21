Nicht mehr manövrierfähig! Leine verfängt sich in Propeller von Aida-Kreuzfahrtschiff
Hamburg/Lissabon - Drama auf hoher See: Die AIDAperla befindet sich seit dem 5. März 2026 auf ihrer Transreise aus der Karibik nach Hamburg. Doch ein Zwischenfall im Hafen von Lissabon sorgte am Donnerstagabend für eine unerwartete Planänderung.
Geplant war, dass das Kussmundschiff die portugiesische Hauptstadt am Donnerstagabend um 20 Uhr Ortszeit verlässt und anschließend den Hafen von Leixões bei Porto ansteuert. Während der Vorbereitungen zum Ablegen gab es jedoch ein Problem bei der Propelleranlage.
Eine Leine geriet ins Wasser und verfing sich im Propeller! Die Folge: Das Schiff war nicht mehr manövrierfähig. Das Ablegen des Dampfers am Hafen musste daraufhin sofort abgebrochen werden. Die Gäste an Bord wurden über die Situation informiert.
Das Problem: Die Leine konnten nicht ohne Weiteres entfernt werden, sodass die AIDAperla ungeplant über Nacht in Lissabon bleiben musste. Für den Freitagmorgen wurden schließlich Taucher organisiert, die die Propelleranlage überprüfen und die Leine entfernen sollten.
Aber auch dieser Plan gestaltete sich komplizierter als gedacht: Der Kapitän erklärte nach Angaben von "Kreuzfahrt Aktuelles", dass ein Tauchereinsatz frühestens ab 7 Uhr am Freitag möglich gewesen wäre. Und auch die Voraussetzungen müssen für die Problemlösung stimmen: Es darf keine Strömung herrschen.
Auch ein Lotse müsse verfügbar sein, sodass ein Auslaufen möglich wäre. Am Freitagvormittag trafen die Industrietaucher schließlich gegen 10 Uhr am Schiff ein. Die Arbeiten mussten zwischenzeitlich kurz unterbrochen werden, konnten danach aber planmäßig fortgesetzt werden.
Kreuzfahrtschiff AIDAperla: Halt auf Transreise entfällt
Gegen kurz nach 12 Uhr Ortszeit war das Problem schließlich behoben, sodass die AIDAperla den Liegeplatz verlassen und über den Fluss Tejo hinaus auf den Atlantik fahren konnte. Doch der ungeplant verlängerte Aufenthalt in Lissabon hatte weitere Folgen: Aufgrund der verzögerten Abfahrt konnte der für Freitag vorgesehene Anlauf von Leixões bei Porto nicht mehr stattfinden.
Mit nördlichem Kurs nahm der Ozeanriese schließlich Kurs auf A Coruña in Spanien. Dort wurde die AIDAperla am Samstagvormittag gegen 11 Uhr erwartet. Anschließend steht noch ein Anlauf in Cherbourg am Montag auf dem Programm, bevor die Reise am Mittwoch, dem 25. März 2026, endet.
Dann wird das Kreuzfahrtschiff erstmals in diesem Jahr in Hamburg am Cruise Center Steinwerder festmachen.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa