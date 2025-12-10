Notfall auf Kreuzfahrtschiff: "AIDAmar" muss mitten auf Atlantik wenden

Hamburg - Aufregung auf hoher See: Als die "AIDAmar" gerade den Atlantik überquerte, änderte ein Notfall alles.

Die "AIDAmar" war gerade auf den Weg in Richtung Kanaren als das Kreuzfahrtschiff umkehren musste. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Während das Kreuzfahrtschiff mit 14 Decks über den Atlantik in Richtung Europa schipperte, kam es laut Angaben von "Kreuzfahrt Aktuelles" zu einem medizinischen Notfall an Bord.

Die "AIDAmar" musste mitten auf dem Atlantik den Kurs ändern und mit hoher Geschwindigkeit zurück in Richtung Karibik steuern. Der Notfall geschah am Dienstag, 9. Dezember, direkt am ersten Tag der sechs folgenden Seetage.

Eigentlich war das Kreuzfahrtschiff mit 1101 Gästekabinen von St. Kittens in der Karibik in Richtung Kanaren nach Teneriffa unterwegs.

Nach Abstimmung der Schiffsärzte an Bord konnte die betroffene Person nicht bis zur Ankunft am nächsten Montag auf Teneriffa an Bord bleiben.

Deshalb entschlossen sie sich gemeinsam mit der Brückencrew für eine medizinische Notausschiffung per Helikopter.

Dafür fuhr die "AIDAmar" wieder zurück in Reichweite eines Helikopters, damit die betroffene Person übergeben werden konnte. Für den Einsatz wurden die Außendecks aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Nach dem Einsatz kehrte das Kreuzfahrtschiff wieder auf seinen regulären Kurs zurück.