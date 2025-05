Passagiere verlassen Kreuzfahrtschiff: Dann kommt es zur Schlägerei

Galveston (Texas/USA) - Gerade am Ende einer Kreuzfahrt sollten die Reisenden eigentlich entspannt sein. In Texas war bei einigen genau das Gegenteil der Fall. Kurz nach Anlegen des Schiffs brach auf einmal eine Massenschlägerei aus.

Auch das Eintreffen von Sicherheitspersonal konnte die Streitenden nicht aufhalten. © Montage: Screenshot/Facebook/Trelle Ray

Der Vorfall ereignete sich am Samstag zum Ende einer siebentägigen Kreuzfahrt von Carnival Cruise, wie das People-Magazin berichtet.

Das Schiff legte in Galveston im US-Bundesstaat Texas an und plötzlich fingen Passagiere an, aufeinander einzuschlagen.



Insgesamt sollen 24 Passagiere beteiligt gewesen sein. Sie landeten mittlerweile auf der "Do Not Sail"-Liste des Unternehmens, dürfen also an zukünftigen Fahrten nicht mehr teilnehmen.

Ein Video, das von einer Nutzerin auf Facebook geteilt wurde, zeigt die chaotischen Szenen.



Eine Gruppe mehrerer aggressiver Passagiere ist zu sehen, verschiedene Leute gehen aufeinander los. Dann wirkt es, als hätte sich die Gruppe vor allem gegen einen Mann gewandt, der bereits am Boden liegt.

Sicherheitskräfte kommen hinzu, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, aber die randalierende Menge scheint das nicht zu stören.