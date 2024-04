Preis-Schock bei AIDA! Beliebtes Angebot ab Mai deutlich teurer

Rostock - Die Reederei AIDA dreht kräftig an der Preisschraube! Ein begehrtes Angebot wird bald deutlich teurer.

Die Getränke-Flat auf Kreuzfahrten ist beliebt - so auch auf der AIDAcosma. Ab Mai sollen mehrere Pakete der Reederei im Preis steigen. © PR/AIDA

Wie das Portal "Schiffe und Kreuzfahrten" berichtete, müssen Gäste ab Mai 2024 für bestimmte Getränkepakete tiefer in die Tasche greifen.

Dies ergab ein Vergleich von zwei siebentägigen Reisen mit der AIDAcosma - zum einen mit Abfahrt am 6. April (von den Kanaren), zum anderen mit Abfahrt am 3. Mai (im Mittelmeer).

Auffällig dabei: Die Light-Version für Erwachsene (ab 16 Jahren, alkoholfreie Getränke) kostet im April noch 90,30 Euro pro Woche, danach erhöht sich der Preis auf 111,30 Euro. Dies entspricht einem Plus von 23 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den "Kids&Teens"-Tarifen. So steigt der Preis beim Light-Angebot von 55,30 Euro auf 69,30 Euro (plus 25 Prozent), beim Comfort-Angebot von 83,30 Euro auf 104,30 Euro (ebenfalls plus 25 Prozent).