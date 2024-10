"Queen Mary 2" kommt nach Hamburg: Dann läuft sie ein

Hamburg - Fans von Kreuzfahrtschiffen können sich auf einen ganz besonderen Besuch in Hamburg freuen: Die "Queen Mary 2" legt wieder im Hafen an.

Die "Queen Mary 2" war dieses Jahr bereits mehrfach in Hamburg. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Die 345 Meter lange "Königin der Meere" wird am Dienstag, dem 15. Oktober, die Elbe stromaufwärts fahren.

Um 7 Uhr soll sie am Cruise Center Steinwerder festmachen, heißt es von Hafen Hamburg Marketing. Bereits um 19 Uhr legt sie wieder ab.

Derzeit befindet sich das Luxus-Kreuzfahrtschiff mit Platz für knapp 2700 Gäste und 1200 Crew-Mitglieder in Southampton, England. Zuvor war sie in Boston (USA).

Nach ihrem Aufenthalt in Hamburg und einem Tag auf See wird sie wieder Southampton anlaufen. Danach geht es nach Le Havre in Frankreich, gefolgt von einer Passage über den Atlantik nach New York City.