Horror auf Kreuzfahrt - Mann springt über Bord

Karibik - Tragischer Vorfall auf hoher See. Ein betrunkener Mann sprang am Donnerstagmorgen auf einem Kreuzfahrtschiff über Deck.

An Bord des Kreuzfahrtschiffes Liberty of the Seas" sprang ein junger Mann über Deck. (Symbolfoto) © 123RF/grigory_bruev

Kurz nach 4 Uhr (Ortszeit) sprang ein junger Passagier von der "Liberty of the Seas" über Bord, berichtet die New York Post. Die Familie musste hilflos dabei zuschauen.

Das Schiff war zum Zeitpunkt des Vorfalls zwischen Kuba und den Bahamas unterwegs.

Einige Gäste beschrieben, es handelte sich um eine impulsive Aktion.

"Ich war mit ihm und seinem Bruder bis 3.30 Uhr im Whirlpool. (...) Er saß genau neben mir", erzählte Bryan Sims, ein Besucher des Schiffes.

Laut Sims war der Unbekannte betrunken. Als sie auf den Weg zu den Fahrstühlen waren, liefen sein Vater und sein Bruder ihnen entgegen.

Weiter erzählte er: "Sein Vater regte sich darüber auf, dass er betrunken ist, glaube ich. (...) Als wir bei ihnen angekommen sind, sagte er, 'Ich werde das sofort ändern' und er sprang vor uns allen aus dem Fenster. (...) Es war unwirklich, es war verrückt."

Andere Passagiere berichten, es gab viel Geschrei. Viele Gäste versuchten in jeder möglichen Form zu helfen, manche starrten auf das Meer in der Hoffnung den Mann zu entdecken.

Zusammen mit der US-Küstenwache startete die Besatzung sofort eine Such- und Rettungsaktion. Der Familie des Betroffenen wurde ein Betreuungsteam zur Verfügung gestellt. Zum Schutz der Privatsphäre wurden keine genauen Angaben zur Person gemacht.